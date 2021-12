La definizione e la soluzione di: Così è il progetto nato da un sogno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CHIMERICO

Curiosità : Cosi e il progetto nato da un sogno

il fatto che il sogno e l'inconscio avessero avuto così poco spazio nella civiltà moderna, e pensò quindi di fondare un nuovo movimento artistico e letterario ... Significato chimerico

chimèrico agg. der. di chimera (pl. m. -ci). – Che ha natura di chimera, fantastico, ingegnosi e ch. (G. M. Buondelmonti). ? Avv. chimericaménte, in modo fantastico, utopistico: credevano di sentir crescere chimericamente la loro passione oltre ogni limite (D chimerico ki'm?riko agg. der. di chimera pl. m. -ci. - 1. mitol. relativo alla chimera. 2. fig. che non ha probabilità di realizzarsi: progetto c. fantasioso, fantastico, illusorio, irreale, irrealizzabile, utopico, utopistico. assurdo. concreto, effettivo, reale, tangibile. Definizione Treccani

