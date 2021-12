La definizione e la soluzione di: Così si dicono i Musulmani quando si incontrano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SALAM

Curiosità : Cosi si dicono i Musulmani quando si incontrano

insieme di episodi, dove i personaggi si incontrano e si separano a seconda degli eventi della grande guerra tra musulmani e cristiani che fa da sfondo ... Significato salam

Neologismi (2008) videodiario (video-diario), s. m. Cronaca filmata, giorno per giorno, di episodi realmente accaduti. dall’Iraq post Saddam Hussein: Baghdad Blogger. Salam Pax video Reports from Iraq, videodiario realizzato da Salam Pax, pseudonimo dell’ormai celebre blogger, e Underexposure Definizione Treccani

Altre definizioni con così; dicono; musulmani; quando; incontrano; così inizia l applauso; così sono i vestiti cuciti addosso; così è detto maggio; E così per metà; Non dicono una parola; Cesare che canta Logico #1 e dicono di me; Lo dicono i Romani negando; dicono di vederlo le cartomanti; Lo sono la maggior parte dei musulmani ; Accoglie milioni di musulmani ogni anno; Il mese del digiuno per i musulmani ; musulmani ; Lo è Bill Clinton quando suona; Si azionano quando piove; Si effettuano quando una persona manca da casa; Sono multipli quando ci si veste a cipolla; Si incontrano negli angoli; Si incontrano acquistando; Corrono vicine ma non s’incontrano mai; Le rette che non si incontrano mai; Cerca nelle Definizioni