La definizione e la soluzione di: Così è detto maggio.

Soluzione 11 lettere : MESE MARIANO

Curiosità : Cosi e detto maggio

giorni e si colloca nella prima metà di un anno civile. Il nome Maggio deriva dal corrispondente mese dell'antico calendario romano Maius, così detto in quanto ... Significato mese%20mariano

mése s. m. lat. mensis, continuazione di una voce indoeuropea che significava «mese» e «luna»; cfr. il gr. µ asini, perché è l’epoca in cui essi vanno in amore); il m. di Maria, o m. mariano (v. mariano1), il mese di maggio, perché dedicato alla Madonna. b. Spazio di tempo di 30 giorni (o Definizione Treccani

