La definizione e la soluzione di: Così è Cirano di Bergerac. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NASUTO

Curiosità : Cosi e Cirano di Bergerac

Cyrano de Bergerac (conosciuto in Italia anche come Cirano di Bergerac) è una celebre commedia teatrale in cinque atti pubblicata nel 1897 dal poeta drammatico ... Significato nasuto

nasuto agg. dal lat. nasutus, der. di nasus «naso». – 1. a. Dotato di naso lungo e grosso: un individuo n., una donna n.; anche sostantivato: al nasuto vanno mie parole (Dante, Purg. VII, 124, con riferimento a Carlo I d’Angiò). b. ant. nasuto na'suto agg. dal lat. nasutus, der. di nasus 'naso'. - dotato di grosso naso fam. nasone. Definizione Treccani

