La definizione e la soluzione di: Si corre il 2 e il 16 agosto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : PALIO DI SIENA

Curiosità : Si corre il 2 e il 16 agosto

pàlio s. m. variante di pallio. – 1. a. il p.; correre il p.; assistere al palio. In partic., p. di Siena (il Palio per antonomasia), corsa di cavalli disputata ogni anno a Siena nei giorni 2 luglio e 16 agosto, cui Definizione Treccani

