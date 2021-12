La definizione e la soluzione di: Coppia artistica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : DUO

Curiosità : Coppia artistica

apprendere. Le specialità del pattinaggio sono artistico (singolo e coppia), obbligatori, solo dance (singolo e coppia), quartetti, quartetti divisione nazionale ... Significato duo

duo- dal lat. duo «due». – Primo elemento di parole composte, derivate dal latino (come duoviri), o formate modernamente (come duodiodo), col sign. di «due, doppio». duo² s. m. dal lat. duo 'due', invar. - 1. mus. a. composizione per due esecutori vocali o strumentali duetto. b. coppia di artisti che eseguono insieme danze, brani musicali, ecc. coppia, duetto. 2. estens. insieme di due persone bene assortite, anche iron. coppia, duetto. Definizione Treccani

