È coperto dalla schiuma del latte

Soluzione 10 lettere : CAPPUCCINO

Curiosità : e coperto dalla schiuma del latte

Nell'allevamento di bestiame un tank latte è una vasca di stoccaggio per raffreddare o conservare il latte ad una temperatura bassa fino al momento in ... Significato cappuccino

cappuccino1 agg. da cappuccino s. m.. – Nella locuz. agg. e avv. alla cappuccina, secondo l’usanza dei cappuccini, al modo dei cappuccini: portare la barba alla c., capelli rasi alla c., ecc. cappuccino s. m. der. di cappuccio². - 1. eccles. frate appartenente alla famiglia autonoma dei minori francescani ? conventuale, osservante. ? francescano, frate minore, minorita. 2. estens., gastron. bevanda fatta di caffè espresso e di latte cappuccio. ? caffellatte, latte macchiato CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

