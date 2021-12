La definizione e la soluzione di: Controlli che si fanno confrontando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RISCONTRI

Curiosità : Controlli che si fanno confrontando

Nell'episodio "Sid", egli mostra il suo amore per il controllo e la manipolazione, confrontando le vite di chi gli sta attorno a funzioni di particelle ... Significato riscontri

Neologismi (2008) despecializzazione s. f. Progressiva perdita di specializzazione, qualificazione. ? Altre conseguenze negative che Silvano Brichetto teme: «Si prospettano riscontri economici dannosi legati all’eliminazione della licenza e alla soppressione mezzo² s. m. uso sost. dell'agg. mezzo¹. - 1. ant. ciò che si trova fra due oggetti materiali: Dolce color d'oriental zaffiro, Che s'accoglieva nel sereno aspetto i mezzi con i quali le parti possono far accertare la sussistenza dei fatti ? prove, ? riscontri. ? Locuz. prep.: burocr., a mezzo per il tramite di: spedire a m. posta a o Definizione Treccani

