La definizione e la soluzione di: Il contrasto fra calciatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TACKLE

Curiosità : Il contrasto fra calciatori

richiamare verbalmente i calciatori prima che il gioco riprenda; se il richiamo non è ascoltato, l'arbitro può ammonire il calciatore. Se una trattenuta comincia ... Significato tackle

tackle ‹tä'kl› s. ingl. (propr. «azione dell’ostacolare»; pl. giocatori che cercano di sottrarsi vicendevolmente il pallone: entrare in t.; vincere il tackle; in partic., t. scivolato, quando l’intervento di un giocatore, volto a interrompere tackle tækl, it. t?kl s. ingl. propr. 'azione dell'ostacolare', usato in ital. al masch., invar. - sport. nel calcio, contrapposizione tra due giocatori che cercano di sottrarsi vicendevolmente il pallone: vincere il t. contrasto. Definizione Treccani

Altre definizioni con contrasto; calciatori; Animato contrasto verbale; contrasto , disputa; Pontefice eletto in contrasto con quello ufficiale; Nascono per contrasto d'opinioni; I calciatori del Torino; L'avvicendamento dei calciatori ; Ci vanno i calciatori per allenarsi; Ha il nome sulle maglie dei calciatori ; Cerca nelle Definizioni