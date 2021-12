La definizione e la soluzione di: Consulta l oracolo della Diva Bottiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PATAGRUEL

Curiosità : Consulta l oracolo della Diva Bottiglia

Significato patagruel

Definizione Treccani

Altre definizioni con consulta; oracolo; della; diva; bottiglia; Si consulta no nel far programmi; Si consulta per cercare... il significato di una parola; consulta i tarocchi; Lo consulta il Governo; Vi si sedeva la Pizia dell oracolo di Delfi; Città greca dell'Epiro sede di un antico oracolo ; La sentenza dell’oracolo ; L'antico oracolo di Cuma; La Lady della canzone; Dopo il segno della Croce; Una fase della marea; Il filosofo tedesco della Critica della ragion pura; La pietra che scandiva le distanze per i romani; Stanza con diva no può essere turistico; La diva della lirica; Rivestito di morbida pelle, come certi diva ni; Il frammento di una bottiglia di vetro; Lo è una grande bottiglia di champagne lat; Una grossa bottiglia di champagne; Parte della bottiglia ; Cerca nelle Definizioni