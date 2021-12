La definizione e la soluzione di: I consigli dell avvocato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PARERI

Curiosità : I consigli dell avvocato

difesa", e con uso assoluto "assumere un avvocato". Nella storia del diritto romano la professione di avvocato era molto ambita per le implicazioni che ... Significato pareri

Neologismi (2008) Efsa s. f. inv. Acronimo dell’ingl. European food safety authority, di fornire al legislatore comunitario pareri scientifici credibili, frutto delle ha chiesto all’Efsa una nuova valutazione, dopo i pareri espressi già nel 1999 e nel 2003. La scommettere² v. tr. da scommettere¹, nel sign. di 'distinguere i due pareri contrari o diversi' o 'fare due parti' coniug. come mettere. - 1. a. pattuire la posta di una scommessa, anche assol.: scommetto una cena che ci riuscirà; per principio, non scommetto mai fam. giocarsi. ? giocare. Definizione Treccani

Altre definizioni con consigli; dell; avvocato; Non lo è un consigli o dato gratuitamente; La cottura consigli ata della pastasciutta; Mario __: ex Presidente del consigli o; Il consigli ere di Agamennone; Poggia sopra i capitelli dell e colonne; Altro nome dell acido prussico; Un colpo dell a balena; L isolotto di Napoli su cui si trova Castel dell Ovo; Il neo avvocato la fa dopo la laurea; Perry, popolare avvocato televisivo; La contrarietà... dell'avvocato in aula; Il compenso dell'avvocato ; Cerca nelle Definizioni