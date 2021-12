La definizione e la soluzione di: Congenito, intimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : INTRINSECO

Curiosità : Congenito, intimo

L'astinenza da contatto fisico intimo con una persona infetta è efficace nel ridurre la trasmissione della sifilide

intrìnseco (ant. intrìnsico) agg. dal lat. intrinsecus, avv., «all’interno», ., essere i. di uno o con uno, avere con lui grande dimestichezza; talora sostantivato: intrinseco divenni De la più vaga e cara verginella (T. Tasso). 4. In chimica, vengono CATEGORIA: ANATOMIA intrinseco in'trinseko dal lat. intrinsecus, avv., 'all'interno' pl. m. -ci, ant. o volg. -chi. - ¦ agg. 1. che appartiene alla cosa in sé, che procede dalla sua intima natura: pregi, difetti i. connaturato, connesso, insito. estraneo, estrinseco. 2. non com. di persona con cui si ha Definizione Treccani

