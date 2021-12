La definizione e la soluzione di: Comprende Samaria, Galilea e Giudea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PALESTINA

Curiosità : Comprende Samaria, Galilea e Giudea

ministero in Giudea potrebbe essere Giovanni 2.13-25. Il Primo ministero in Galilea inizia quando Gesù ritorna in Galilea dal deserto giudeo, dopo aver ... Significato palestina

palestinése agg. e s. m. e f. – Della Palestina , relativo alla israeliana e per la nascita di uno stato palestinese autonomo. Come sost., abitante, originario o nativo della Palestina, oggi spec. riferito alla popolazione araba ivi residente. scalogno ska'lo?o s. m. ant. e settentr. scalogna f. lat. ascalonia cepa 'cipolla di Ascalona', antica città della Palestina, di cui sarebbe originaria, ma forse da ricondurre a una base skal di ?skálaks 'cipolla'. - bot. pianta bulbosa della famiglia gigliacee usata spec. cruda nelle CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

