La definizione e la soluzione di: Comprende il Belucistan e parte del Punjab. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PAKISTAN

Curiosità : Comprende il Belucistan e parte del Punjab

Sindhi è parlata comunemente presso Sindh mentre la lingua beluci è predominante nel Belucistan. Il Pakistan è una federazione che comprende 4 province ... Significato pakistan

pachistano (o pakistano) agg. e s. m. (f. -a). – Del score='-0.01' df='None' uri='enciclopediapakistan'>Pakistàn , stato dell’Asia merid. che si affaccia sul Mare Arabico e confina con l’Iran, l’Afghanistan, la Cina e l’India; è Definizione Treccani

