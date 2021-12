La definizione e la soluzione di: Un complesso di alture. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RILIEVO

Curiosità : Un complesso di alture

massimo di circa 400 km nella parte centrale e riducendosi a qualche decina all'estremità meridionale. Le alture del Volga sono nel complesso scarsamente ... Significato rilievo

rilièvo s. m. der. di rilevare. – 1. a. ha in senso assoluto o relativo (spec. frequente, in questa accezione, la locuz. agg. di rilievo): avvenimenti di molto r., di poco r., di nessun r.; diede un’occhiata in giro, per CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – DIRITTO CIVILE rilievo ri'lj?vo s. m. der. di rilevare. - 1. a. il fatto di rilevare, di sporgere da una superficie sporgenza. ? ? archit. aggetto. rientranza. ø, mettere in evidenza o in risalto ø, sottolineare ø. ? Locuz. prep.: di rilievo di fatto, persona, ecc. che presentino particolare importanza: personaggio di r.; ha una Definizione Treccani

Altre definizioni con complesso; alture; Il complesso dei religiosi; Il corrispettivo femminile del complesso di Edipo; Un complesso vocale; Il complesso dei sobborghi di Parigi; alture protese sul mare; Terreno senza alture ; alture nei dintorni di Padova; Le alture di una regione; Cerca nelle Definizioni