La definizione e la soluzione di: Si compie recandosi altrove. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VIAGGIO

Curiosità : Si compie recandosi altrove

Similmente, un protettivo John si agita quando scopre che la fidanzata Abby si è sbronzata ad una festa con le colleghe. Altrove, Kerry non è più lei poiché ... Significato viaggio

vïàggio s. m. dal provenz. viatge, fr. ant. veiage, che è il lat. viaticum corso di un astro nel cielo: L’astro più caro a Venere Appare, e il suo vïaggio Orna col lume dell’eterno raggio ( Foscolo ). g. poet., ant. Via, cammino: A te convien tenere viaggio vi'ad?:o s. m. dal provenz. viatge, fr. ant. veiage, lat. viaticum 'provvista per il viaggio' e più tardi 'viaggio'. - 1. l'andare da un luogo a un altro, : la borsa si è rovinata durante il v. trasporto. ? Espressioni: fig., fare un viaggio e due servizi ottenere con un'unica operazione due risultati prendere due piccioni con Definizione Treccani

Altre definizioni con compie; recandosi; altrove; compie re una strage; Azione che si compie spesso; Chiamato a compie re una missione a pagamento; Lo compie l'aereo che giunge; Trasferita altrove ; Si può averla... altrove ; Trasferirsi altrove ; Non altrove ; Cerca nelle Definizioni