La definizione e la soluzione di: È come lo sciacallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IENA

Curiosità : e come lo sciacallo

Lo sciacallo - Nightcrawler (Nightcrawler) è un film del 2014 scritto e diretto da Dan Gilroy, al suo debutto come regista, con protagonista Jake Gyllenhaal ... Significato iena

ièna s. f. dal lat. hyaena, gr. ?a??a (femm. di ? tonde e criniera minima. 2. fig., spreg. Persona crudele, abbiettamente feroce e aggressiva: è una i., una vera i.; quella i. di sua moglie; gli si avventò contro come una iena. iena 'j?na s. f. dal lat. hyaena, gr. hýaina femm. di hys 'maiale'; lat. scient. Hyaena, nome di genere. - 1. zool. mammifero carnivoro, notturno, predatore di grandi vertebrati o necrofago. 2. fig. persona crudele, feroce e aggressiva: quella i. mi si è avventata conto belva, Definizione Treccani

Altre definizioni con come; sciacallo; Pieni come certi portafogli; Offerto come ringraziamento per grazia ricevuta; Pianeti del Sistema Solare come Giove e Urano; Quello di bario è un sale usato come pigmento; E come lo sciacallo ; E’ come lo sciacallo ; Fa il paio con lo sciacallo ; Il dio egizio con testa di sciacallo ; Cerca nelle Definizioni