Soluzione 7 lettere : PLOTONE

Curiosità : Lo comanda un tenente

generale in comando di brigata e maggior generale in comando di divisione e il grado di tenente generale venne suddiviso in Tenente generale in comando di divisione ... Significato plotone

plotóne s. m. dal fr. peloton, propriam. dim. di pelote «gomitolo», che risale al lat. , o di animali, o di oggetti: par che la gente, in queste chiese, debba stare a plotoni (E. Cecchi); un piccolo libro capace di sconfiggere il p. dei precedenti (M. Moretti). ? Dim CATEGORIA: MILITARIA plotone plo'tone s. m. dal fr. peloton, propr. dim. di pelote 'gomitolo', dal lat. pila 'palla'. - sport. insieme di ciclisti che corrono vicini: p. di testa drappello, Definizione Treccani

