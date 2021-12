La definizione e la soluzione di: C è il colposo e il premeditato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OMICIDIO

Curiosità : C e il colposo e il premeditato

volontariamente la morte di un'altra persona. Si distingue in premeditato e non premeditato. Il fatto è rappresentato dall'evento morte di una persona diversa ... Significato omicidio

omicìdio s. m. dal lat. homicidium, comp. di homo «uomo» e -cidium imputato, reo di o.; è stato accusato di tentato o.; processare, condannare per omicidio. In partic., in diritto penale: o. volontario o doloso, quello commesso intenzionalmente e omicidio omi't?idjo s. m. dal lat. homicidium, comp. di homo 'uomo' e -cidium '-cidio'. - giur. crimine di chi sopprime vite umane: commettere un o. ? assassinio, ? uccisione. ? delitto. ? infanticidio, patricidio, uxoricidio. ? UCCIDERE Definizione Treccani

