Le colpiscono i geloni

estremità s. f. dal lat. extremitas -atis, der. di extremus l’e. di una lancia, l’e. delle dita, l’e. di una fune. Nella costruzione navale, indica sia i punti estremi delle strutture di prora e di poppa (lunghezza fuori tutto), sia i punti CATEGORIA: ARALDICA E TITOLI NOBILIARI estremità s. f. dal lat. extremitas -atis, der. di extremus 'estremo'. - 1. a. punto o parte estremi, il luogo dove una cosa ha termine: l'e. delle dita, l'e. di una fune apice, capo, cima, coda, estremo, fine, punta, sommità, non com. terminazione, termine. attaccatura, inizio. b. punto o parte più alti, detto di edificio, struttura e Definizione Treccani

