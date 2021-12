La definizione e la soluzione di: I colossi dell arte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TITANI

Curiosità : I colossi dell arte

moderne, costruite in bronzo, rame ed altri metalli e denominate a volte "colossi" o statue colossali, come il San Carlone ad Arona, il Monumento di Arminio ... Significato titani

titànio1 agg. dal lat. Titanius, der. di Titanus «titano», poet. – Dei titani o Titani: la t. stirpe; conscie le molli Aure, le nubi e la t. lampa Fur dell’umana gente (Leopardi), con riferimento al Sole, figlio del titano Iperione . ti'taniko agg. dal gr. titanikós, der. di Titán -ânos 'titano' pl. m. -ci. - 1. mitol. dei Titani. 2. fig. che trascende la forza umana: un'impresa t. ciclopico, colossale, eccezionale, non com. ercolino, erculeo, gigantesco, immane, lett. prometeico, sovrumano, straordinario Definizione Treccani

