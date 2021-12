La definizione e la soluzione di: Un colore nocciola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BEIGE

Curiosità : Un colore nocciola

cercando altri significati, vedi Nocciola (disambigua). La nocciola, anche chiamata avellana, è il frutto del nocciolo, pianta coltivata dall'uomo già ... Significato beige

beige ‹bèe??› agg. e s. m., fr. etimo incerto. – Di colore bigio tendente al giallo, come quello della lana naturale; nel linguaggio della moda, indica invece, anche con uso di sost., un colore nocciola chiaro. beige b?? agg. fr. etimo incerto, usato in ital. come agg. e s. m., invar. - ¦ agg. di colore nocciola chiaro ? avana, crema, ecrù, lett. falbo, fulvo, lett. lionato, lett. sauro. ¦ s. m. colore nocciola chiaro ? BEIGE agg.. Definizione Treccani

Altre definizioni con colore; nocciola; Noto marchio di sigarette dal colore rosso iconico; colore che si avvicina al complementare del rosso; Traboccante... come un colore ; Si dice di colore acceso o di bimbo scatenato; Color nocciola chiaro; Detto di sfumatura tendente al nocciola chiaro; La capigliatura color nocciola ; Nota pralina alla nocciola della Ferrero fra; Cerca nelle Definizioni