Soluzione 5 lettere : BITTE

Curiosità : Le colonnine sul molo

che ancor oggi caratterizzano il porto: un nuovo molo, il Molo Clementino, prolungamento dell'antico molo di Traiano; un nuovo lazzaretto, su una grande ... Significato bitte

bitta s. f. dal fr. bitte, di origine scandinava. – Bassa e robusta colonnetta, generalm. di ghisa, terminata con un collarino (e anche sui ponti delle navi) per legarvi le catene o i cavi di ormeggio; esistono anche bitte di dimensioni minori, formate da due colonnine appaiate e unite alla base da un’asta Definizione Treccani

