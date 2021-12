La definizione e la soluzione di: Le colleghe di Giove. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : DEE

Curiosità : Le colleghe di Giove

Giove (latino Iupiter o Iuppiter, accusativo Iovem o Diespiter) è il dio supremo (cioè il re di tutti gli dèi) della religione romana e italica, i cui ... Significato dee

dee-jay ‹diigèi› (o deejay) s. ingl. trascriz. in grafia ingl. della pronuncia della sigla dj, per disc jockey (pl. dee-jays ‹diigèi?›), usato in ital. al masch. e al femm. – Disc jockey. mass media. Finestra di approfondimento Radio esclusi i termini in comune con la televisione - 1. Programmi: giornale radio o GR o radiogiornale; originale radiofonico; passaggio radiofonico; radiocronaca; o trasmissione radio; riduzione radiofonica; servizio in voce. 2. Persone. a. Dee-jay o disc jockey o DJ; radiocronista. b. Radioabbonato; radio- ascoltatore; radioutente Definizione Treccani

