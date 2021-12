La definizione e la soluzione di: Ha la coda attorcigliata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MAIALE

Curiosità : Ha la coda attorcigliata

una diagonale che va dalla damigella, lungo la lancia, fino alla coda attorcigliata del drago. Il terreno arido del deserto, dove a stento crescono dei ... Significato maiale

maiale s. m. lat. maialis, forse perché si sacrificava alla dea Maia, madre di Hermes (Mercurio). – 1. lava mai, è una vera m.; si è ridotto come un m.; sembrate un branco di maiali! b. Individuo che mangia con animalesca ingordigia, o eccessivamente grasso e flaccido: non sa stare CATEGORIA: MILITARIA – ALIMENTAZIONE maiale s. m. lat. maialis, forse perché si sacrificava alla dea Maia, madre di Hermes Mercurio. - 1. a. zool. nome delle varietà domestiche del mammifero suide Sus scrofa, allevate per la produzione di carne e grasso e per i prodotti secondari che se ne ricavano porco, suino. b. estens. Definizione Treccani

