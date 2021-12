La definizione e la soluzione di: Cittadini romagnoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : IMOLESI

Curiosità : Cittadini romagnoli

maschile) denominato «Canterini romagnoli». Da allora il termine entrò nell'uso. Oggi in Romagna si chiamano "canterini romagnoli" tutte le formazioni che eseguono ... Significato imolesi

