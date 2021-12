La definizione e la soluzione di: La città spagnola di un ottima paella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VALENCIA

Curiosità : La citta spagnola di un ottima paella

Tra le specialità della cucina spagnola ricordiamo in particolare la paella. Tra le bevande alcoliche nota è invece la sangria. L'interesse sportivo in ... Significato valencia

Altre definizioni con città; spagnola; ottima; paella; Abitano la città lucana dei Sassi; città californiana in cui ha sede la Apple; Albio Tibullo definì così la città di Roma; La città con il Parco Los Chorros e Casa Amarilla; Regina spagnola sposata con Ferdinando d Aragona; Sede di una battaglia franco-spagnola del 1643; L isola spagnola con la Papagayo Beach; Frittata di patate alta e spagnola spa; Un ottima qualità di farina per dolci; Vantano un'ottima cucina; E' ottima impanata e fritta; ottima le... per il mister; Cerca nelle Definizioni