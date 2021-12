La definizione e la soluzione di: La città dei Tiburtini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TIVOLI

Curiosità : La citta dei Tiburtini

con i rioni R. XV Esquilino e R. XVIII Castro Pretorio Nel Tiburtino hanno sede la Città universitaria, il cimitero del Verano e diverse altre strutture ... Significato tivoli

cascata s. f. der. di cascare. – 1. Atto del cascare, caduta: e l’acqua stessa che precipita: le c. di Tivoli, delle Marmore, le c. del Niagara. 3. a : le cascatelle della villa Gregoriana di Tivoli; hanno sign. generico di caduta, riferiti CATEGORIA: MODA travertino s. m. lat. lapis tiburtinus 'pietra di Tivoli'. - geol. roccia calcarea porosa usata come materiale da costruzione e per rivestimenti pietra spugna, spugnone Definizione Treccani

