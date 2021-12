La definizione e la soluzione di: Cirque du __: circo internazionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SOLEIL

Il Cirque du Soleil è un'impresa internazionale di entertainment live e media, fondata a Montreal nel 1984, principalmente basata su produzione di sofisticati ... Significato soleil

soleil ‹solèei› s. m., fr. (propr. «sole»). – 1. Tipo di tessuto ottenuto con armatura derivata dalla tela mediante punti di legatura sui fili dispari, per cui il rovescio non è uguale al diritto; si ha un effetto caratteristico ordendo un filo a torsione destra e uno a torsione sinistra. 2. Nell’ CATEGORIA: MODA Definizione Treccani

