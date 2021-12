La definizione e la soluzione di: In cima ai fucili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MIRINI

Curiosità : In cima ai fucili

produzione in Italia. La NATO aveva intanto stabilito come requisiti per i fucili dei paesi aderenti al trattato una maggiore leggerezza rispetto al Garand ... Significato mirini

mirino s. m. der. (propr. dim.) di mira. – Dispositivo ottico destinato a facilitare la determinazione di una linea di mira. a fuoco, di esposizione, ecc. Tra i mirini ottici si distingue il m. galileiano, costituito , per il controllo della messa a fuoco; sono mirini reflex i m. a pozzetto, nei quali il CATEGORIA: MILITARIA Definizione Treccani

In cima al campanile; In cima alla torta, per renderla più bella; Fischiano... in cima ai castelli; Famoso allievo di cima bue | Venerdì 26 novembre 2021; Per quello fotografico non occorrono fucili ; L'innovazione apportata ai fucili nell'800; Edoardo Vianello li portava con pinne e fucili ; Antenati dei moschetti e dei fucili ;