La definizione e la soluzione di: In cima al campanile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CROCE

Curiosità : In cima al campanile

dì 9 di luglio, al campanile di S. Maria del Fiore», quando iniziò a occuparsi subito della costruzione del primo piano del campanile disinteressandosi ... Significato croce

cróce s. f. lat. crux crucis. – 1. a. : a. Crocesegno usato dagli analfabeti in luogo della firma. b. Insieme di due linee tracciate in croce sopra un foglio o parte di esso per annullare ciò che vi era scritto. c. Nel CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ARALDICA E TITOLI NOBILIARI croce 'krot?e s. f. lat. crux crucis. - 1. a. strumento di pena, in uso presso gli antichi, costituito da due legni, posti trasversalmente, sui quali venivano legati, , stare in ozio o in panciolle. ? Locuz. prep.: fig., fam., a occhio e croce all'incirca, approssimativamente, grosso modo, indicativamente, più o meno, pressappoco, su per giù Definizione Treccani

