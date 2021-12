La definizione e la soluzione di: Chi è vendicativo, lo rende per focaccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PAN

Curiosità : Chi e vendicativo, lo rende per focaccia

il serio e il faceto, degli approcci con altre ragazze; anzi gli rende pan per focaccia corteggiando lei a sua volta altri ragazzi, oppure non esita a sbatterlo ... Significato pan

pan- dal gr. pa?-, che è propr. il neutro dell’agg. p?? «tutto». – Primo elemento di molte parole composte, anche della terminologia lat. scient., derivate dal greco o formate modernamente, che significa in genere «tutto, interamente» e sim. Davanti a bilabiale si assimila di norma nella pronuncia pan- o pam- dal gr. pan-, propr. neutro dell'agg. pâs 'tutto'. - Primo elemento di composti che significa in genere 'tutto, interamente' e sim.; davanti a bilabiale si assimila di norma nella pronuncia, e spesso nella scrittura, in pam- per es. pampsichismo, ma anche panpsichismo. Definizione Treccani

