La definizione e la soluzione di: Chi sa il suo, se la cava. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FATTO

Curiosità : Chi sa il suo, se la cava

Significato fatto

fatto1 agg. part. pass. di fare. – 1. Fabbricato, costruito, In costruzioni assolute: detto e fatto, o detto fatto, in un attimo, senza indugio; fatto giorno, fatta notte, appena si è fatto ecc.; fatto Natale, fatta Pasqua, dopo, passato ecc fatto¹ agg. part. pass. di fare. - 1. costituito, formato: f. a mano; f. di ferro costruito, fabbricato. ? Espressioni: fatto a che ha una determinata cosa: f. a L a forma di, lett. a o in guisa di; frase fatta ? ?. 2. portato a termine, conservando il valore di part. pass.: il lavoro è ormai f. compiuto Definizione Treccani

