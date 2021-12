La definizione e la soluzione di: Chi assume lo è di lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DATORE

Curiosità : Chi assume lo e di lavoro

fisica, vedi Lavoro (fisica). Il lavoro è un'attività produttiva, che implica la messa in atto di conoscenze rigorose e metodiche, intellettuali e/o manuali ... Significato datore

datóre s. m. (f. -trice, raro) dal lat. dator -oris. chi ha alle proprie dipendenze lavoratori retribuiti (l’espressione, che si è sovrapposta a un prec. datore d’opera, è un calco del ted. Arbeitgeber). 2. Nel linguaggio banc., d. a datore da'tore s. m. dal lat. dator -oris f. -trice, non com.. - chi dà, concede o elargisce ? Espressioni: datore di lavoro scherz. boss, capo, fam. padrone, principale, titolare. dipendente. ? impiegato, lavoratore, operaio, stipendiato. Definizione Treccani

