La definizione e la soluzione di: Chi lo apre cerca qualcosa da mangiare.

Soluzione 5 lettere : FRIGO

Curiosità : Chi lo apre cerca qualcosa da mangiare

Significato frigo

frigo- abbrev. di frigorifero. – Primo elemento di parole composte, nelle quali significa «frigorifero, refrigerante» e sim. frigo s. m. abbrev. di frigorifero, fam., invar. - apparecchio elettrodomestico per la conservazione a bassa temperatura di prodotti deperibili, spec. alimentari ? FRIGORIFERO s. m. 1. Definizione Treccani

