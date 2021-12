La definizione e la soluzione di: Cesare nostro ex CT. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PRANDELLI

Curiosità : Cesare nostro ex CT

César Luis Menotti (Rosario, 22 ottobre 1938) soprannominato El flaco, è un ex allenatore di calcio, ex calciatore e dirigente sportivo argentino, direttore ... Significato prandelli

Neologismi (2012) m. Che, chi sostiene il modo di interpretare il gioco del calcio proprio dell’allenatore Cesare Prandelli. ? Certo, l'organizzazione biancoceleste carbura tardi dopo una settimana della sera, 12 gennaio 1998, p. 32) • La filosofia offensivista, cioè il credo prandelliano, è rimasta tale anche contro i campioni del mondo e malgrado l'emergenza: prosegue Definizione Treccani

