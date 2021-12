La definizione e la soluzione di: La si cerca per rifarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RIVALSA

Curiosità : La si cerca per rifarsi

vittime e il caso fu risolto il mese successivo. Uscito di prigione cerca di rifarsi una vita e contatta il fratello Donnie, nel frattempo diventato membro ... Significato rivalsa

rivalsa s. f. der. di rivalersi, part. pass. rivalso. – 1. complementare; ora è sostituita dalla ritenuta alla fonte. b. Cambiale di r., o semplicem. rivalsa, nuova cambiale che, in caso di mancato pagamento, può essere tratta, da uno dei rivalsa s. f. part. pass. femm. di rivalersi. - il rivalersi su qualcuno per un danno o un torto subìto, spec. fig.: cercare una r., agire per r. picca, ripicca, non com. ripicco. ritorsione, vendetta. ? rivincita. Definizione Treccani

