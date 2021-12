La definizione e la soluzione di: Celebre favolista greco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ESOPO

Curiosità : Celebre favolista greco

narrato nelle Opere e i giorni di Esiodo - non a caso definito il primo favolista da Quintiliano, nel quale un usignolo, catturato dal rapace, cerca di ... Significato esopo

e?òpico (meno com. e?opiano, e?opèo) , vissuto come schiavo a Samo nel 6° sec. a. C.: favole esopiche, serie di brevi favole attribuite a Esopo (o composte da altri su quel modello), che hanno per protagonisti animali favola 'favola s. f. lat. fabula, der. del verbo fari 'parlare'. - 1. lett. a. breve narrazione che racchiude un insegnamento morale e che ha per protagonisti uomini, animali, piante o esseri inanimati: le f. di Esopo apologo. b. estens. qualsiasi narrazione fantastica fiaba, lett. fola. ? leggenda, mito. ? Definizione Treccani

