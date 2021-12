La definizione e la soluzione di: Celate, occultate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NASCOSTE

Curiosità : Celate, occultate

manico del bastone continuava a fungere da manico per i vari oggetti occultati. Arma per antonomasia del gentiluomo, il bastone animato era ancora d'uso ... Significato nascoste

Neologismi (2008) georadar s. m. inv. Radar sensibile alle onde elettromagnetiche riflesse per sei ore, usando il luminol, un «georadar», macchina in grado di individuare cavità nascoste sotto il manto stradale, e i metaldetector. ( Fulvio Milone , Stampa, 27 giugno 2008 ispezionare ispetsjo'nare v. tr. der. di ispezione io ispezióno, ecc.. - 1. burocr. sottoporre a ispezione: i. una scuola, una caserma ? controllare. 2. perlustrare. visitare. ? controllare, esaminare. b. cercare con grande cura cose nascoste, proibite o compromettenti addosso a qualcuno: i. un sospetto perquisire. ? frugare Definizione Treccani

Cerca nelle Definizioni