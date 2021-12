La definizione e la soluzione di: Cela un insidia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ESCA

Curiosità : Cela un insidia

inconclusivo, i Greci, attuando un piano escogitato da Ulisse, abbandonano la spiaggia di fronte a Troia, lasciandovi un enorme cavallo di legno costruito ... Significato esca

ésca s. f. lat. esca «cibo; fig., allettamento», dalla radice degli animali e meno comunem. dell’uomo: quasi non rimasono colombi e polli, per difetto d’esca (G. Villani); in senso fig.: i’ non curo altro ben né bramo altr’e. (Petrarca). b CATEGORIA: MILITARIA – PESCA esca 'eska s. f. lat. esca, propr. 'cibo', e, fig., 'allettamento'. - 1. venat. richiamo o cibo predisposto per attirare e catturare animali selvatici, spec. pesci allodole, trappola, trucco, lett. vischio. ? Espressioni: fig., gettare l'esca ? ?. ? gettare l'esca cercare di attirare qualcosa o qualcuno accalappiare, adescare, attrarre Definizione Treccani

Altre definizioni con cela; insidia; Una tenda per cela re; La cela il bugiardo; Luogo adatto a cela rsi; cela to alla vista, occultato; Un insidia metallica; Un’insidia ... mimetizzata dal pescatore; insidia subacquea; insidia no i pollai; Cerca nelle Definizioni