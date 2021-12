La definizione e la soluzione di: Cassette per il pollame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : STIE

Curiosità : Cassette per il pollame

la tradizione, per intercessione della Madonna Addolorata. Oltre l'agricoltura sono altre attività economiche come forniture di pollame, macchine agricole ... Significato stie

stare v. intr. lat. stare, da una radice indoeuropea (pres. indic. sto ‹stò› , state, stanno; pres. cong. stia poet. ant. stèa, stia poet. ant. stie, stia poet. ant. stèa o stie, stiamo, stiate, stìano poet. ant. stèano; imperat. stai o sta’ senza stare lat. stare, da una radice indoeuropea pres. indic. sto st? radd. sint., stai, sta radd. sint., stiamo, state, stanno; pres. cong. stia poet. ant. stèa, stia poet. ant. imperf. cong. stéssi, ecc.; pass. rem. stètti ant. stéi, stièi; pop. stièdi, stésti, stètte ant. o pop. stè, stiè; pop. stiède, stémmo, stéste, stèttero ant. stèttono, stérono Definizione Treccani

