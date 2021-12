La definizione e la soluzione di: Cartesio: Cogito __ sum. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ERGO

Curiosità : Cartesio: Cogito __ sum

Discorso sul metodo. La locuzione cogito ergo sum, che significa letteralmente «penso quindi sono», è la formula con cui Cartesio esprime la certezza indubitabile ... Significato ergo

èrgo-1 dal gr. ????? «opera, lavoro». – Primo elemento di parole composte formate modernamente (come ergometria, ergotecnica), che significa «lavoro». ergo '?rgo cong. dal lat. ergo 'dunque'. - con valore conclusivo, e con tono per lo più iron.: non ha mantenuto la parola: e., è un bugiardo di conseguenza, dunque, perciò, pertanto, quindi. Definizione Treccani

