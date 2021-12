La definizione e la soluzione di: Carine... senza arie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CN

Curiosità : Carine... senza arie

Vienna). Da segnalare nel ruolo di Donna Anna il magnifico Rondò che chiude le arie solistiche del secondo atto, Non mi dir, bell'idol mio, dove Mozart fa largo ... Significato cn

cianògeno2 s. m. dal fr. cyanogène (coniato dal chimico J.-L. Gay-Lussac nel 1815), comp. di cyano- Prussia , e -gène «-geno». – In chimica: 1. Nome del radicale (o gruppo) monovalente -CN, dal comportamento simile a quello degli alogeni. 2. Gas, detto più propriam. dicianogeno Definizione Treccani

Altre definizioni con carine; senza; arie; Le scarpine... meno carine ; Tazze senza manico; ZTL senza traffico; Terso come un cielo senza nubi; L adesione di tutti, senza dissensi; Varie tà di fagioli; Privo di varie tà, uniforme; Una varie tà del cane da pastore belga; Rete conica da pesca di varie dimensioni; Cerca nelle Definizioni