La definizione e la soluzione di: Il carbone già sfruttalo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : COKE

Curiosità : Il carbone gia sfruttalo

Profeti, fu realizzato su cartone attribuito ad Andrea di Bonaiuto, tra il 1365 e il 1367. Nella scena è raffigurato anche il committente, Tebaldino de' ... Significato coke

coke ‹kóuk› s. ingl., usato in ital. al masch. (anche adattato in còche). – Residuo della distillazione secca del carbon fossile, ottenuto per riscaldamento in storta, fuori del contatto dell’aria, dei litantraci; può costituire un prodotto secondario (c. da gas) rispetto al gas di distillazione ( ecologia Branche dell’ecologia - Autoecologia; biocenologia; biogeogra?a; demoecologia; ecologia aerea; ecologia animale; ecologia clinica o medicina ambientale; ecologia terrestre; ecologia umana; , elettrosolare o solare, geotermica, idroelettrica, termoelettrica; cherosene; coke; combustibile; degradazione; derivati da liquame; endoreattore; esoreattore; ?ssione Definizione Treccani

Altre definizioni con carbone; sfruttalo; Fanno carbone di carne; I termini stranieri assonanti con quelli italiani, ma di significato diverso es: in inglese carbon è carbonio, non carbone , che si dice coal; carbone fossile dalla caratteristica frattura concoide; Un tipo di carbone ; Cerca nelle Definizioni