La definizione e la soluzione di: Il caratteristico verso della cornacchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CRA

Curiosità : Il caratteristico verso della cornacchia

"Cornacchia" rimanda qui. Se stai cercando altre voci con questo nome, vedi Cornacchia (disambigua). La cornacchia, nota anche coi nomi di cornacchia comune ... Significato cra

cra cra ‹krakkrà›. – Voce imitativa del gracidare del corvo; anche come s. m.: il cra cra del corvo. Versi degli animali. Finestra di approfondimento Il nome di ciascun animale è seguito, in corsivo, dall’infinito dei verbi che indicano il verso e, quando c’è, tra parentesi e sempre in corsivo, : stridere strido; se insistente: stridìo; rana: cantare canto, gracidare gracidìo, cra cra; rospo: gracidare gracidìo; sciacallo: ululare ululato, ululo, urlare urlo Definizione Treccani

Altre definizioni con caratteristico; verso; della; cornacchia; Uccello esotico dal caratteristico ciuffo; caratteristico struzzo dell’Australia; L'aggressivo chimico dal caratteristico odore di geranio; Ha sede in un palazzo caratteristico di New York; In teologia, l atto divino che realizza l universo ; Il gruppo che canta Rotolando verso sud; La circolazione dagli organi verso il cuore; Fiore giallo che si muove verso la luce; Il tempio cubico della Mecca; Altro nome della pernice grigia; L ultimo incontro della giornata calcistica; Una fucina della moda; Il verso del corvo e della cornacchia ; Il gracchiare della cornacchia ; E' affine alla cornacchia ; La voce della cornacchia ; Cerca nelle Definizioni