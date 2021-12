La definizione e la soluzione di: Il capoluogo lombardo con le città Alta e Bassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BERGAMO

Curiosità : Il capoluogo lombardo con le citta Alta e Bassa

suddiviso in due parti distinte, la «Città Bassa» e la «Città Alta»; quest'ultima è posta in altitudine più elevata e ospita la maggioranza dei monumenti ... Significato bergamo

oròbico agg. (pl. m. -ci). – Degli Orobî . riferimento, nel linguaggio delle cronache sportive, ai giocatori della squadra di calcio di Bergamo, l’Atalanta (e, in questo caso anche al femm., ai tifosi e alle giocatrici bergamasco dal nome della città di Bergamo pl. m. -chi. - ¦ agg. di Bergamo lett. orobico. ¦ s. m. f. -a abitante o nativo di Bergamo lett. orobico. Definizione Treccani

