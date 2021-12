La definizione e la soluzione di: Il capolavoro di Michelangelo in San Pietro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PIETÀ

Curiosità : Il capolavoro di Michelangelo in San Pietro

La cupola di San Pietro costituisce la copertura della crociera della basilica di San Pietro in Vaticano. È una delle più vaste coperture in muratura mai ... Significato pietà

pièta s. f. lat. pietas -atis, di cui riproduce la forma del nominativo, con spostamento del lat. pietas, affetto devoto di figlio verso il genitore: Né dolcezza di figlio, né la pieta Del vecchio padre Vincer potero dentro a me l’ardore Ch’i’ ebbi a divenir del CATEGORIA: ARALDICA E TITOLI NOBILIARI pietà ant. pietate, pietade s. f. lat. pietas -atis, der. di pius 'pio, pietoso'. - 1. sentimento di commossa e intensa partecipazione di figlio; la p. per le memorie affetto, amore, devozione, lett. pietas. ? fare pietà 1. indurre a commozione, con la prep. a commuovere, intenerire. 2. fig., fam. con Definizione Treccani

Altre definizioni con capolavoro; michelangelo; pietro; capolavoro di Virgilio; Il capolavoro di Virgilio | Venerdì 26 novembre 2021; capolavoro letterario; Il suo capolavoro in versi è Il giorno; La cappella affrescata da michelangelo ; La affrescò michelangelo ; San Pietro in __ la chiesa con il Mosè di michelangelo ; Celebre affresco di michelangelo : La __ di Adamo; Era all italiana in un film di pietro Germi; pietro Testa dipinse il suo sacrificio; Il cognome di don pietro nella serie tv Gomorra; pietro __: fu detto il pittore delle regine; Cerca nelle Definizioni