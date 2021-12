La definizione e la soluzione di: La capitale del Nicaragua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MANAGUA

Curiosità : La capitale del Nicaragua

vedi Nicaragua (disambigua). Coordinate: 13°N 85°W? / ?13°N 85°W13; -85 Il Nicaragua (AFI: /nika'ragwa/), ufficialmente Repubblica del Nicaragua (in spagnolo ... Significato managua

Definizione Treccani

Altre definizioni con capitale; nicaragua; Ravenna ne fu la capitale ; Managua ne è la capitale ; La capitale del Gambia; La capitale del Montenegro; In Messico e nicaragua ; Lo Stato fra nicaragua e Panama; Separa il nicaragua dal Guatemala; Sigla del nicaragua ; Cerca nelle Definizioni