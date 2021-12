La definizione e la soluzione di: _ Capirossi, l asso del motociclismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LORIS

Curiosità : _ Capirossi, l asso del motociclismo

della carenatura integrata al telaio o viceversa, il perno del forcellone era sullo stesso asse del pignone della trasmissione, in modo da non interferire ... Significato loris

lòri2 s. m. lat. scient. Loris, dal fr. loris o lori, di 25 cm circa: hanno forme gracili, arti lunghi, coda rudimentale. Il genere comprende un’unica specie, Loris tardigradus, distribuita nell’India merid. e nell’isola di Ceylon. Definizione Treccani

Altre definizioni con capirossi; asso; motociclismo; Il capirossi centauro; Il capirossi del motociclismo; Scuderia italiana in cui ha corso Loris capirossi ; Il capirossi vincitore di tre Motomondiali; Ingemar _, asso dello sci negli Anni 70-80; Cammina con passo silenzioso; Un asso rtimento di pelle di alcuni animali; asso ciazione filantropica fondata da Paul Harris; Il Loris che è stato campione di motociclismo ; L'Andrea del motociclismo ; Il Capirossi del motociclismo ; Il Max campione di motociclismo ; Cerca nelle Definizioni