La definizione e la soluzione di: Cani appena nati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CUCCIOLI

Curiosità : Cani appena nati

che al momento è occupata ad accudire i suoi due gemelli appena nati, una giornalista appena tradita dal fidanzato che si infatua di un collega, una coppia ... Significato cuccioli

allevare v. tr. lat. allevare «tirar su», comp. di ad- e levare: in casa degli zii. Anche di animali: la cagna allevava con cura materna i suoi cuccioli; a. polli, conigli, ecc.; abbiamo venduto i lattonzoli maschi e alleviamo solo le femmine figliata s. f. part. pass. femm. di figliare. - insieme dei cuccioli nati in un parto: una f. di coniglietti ? prole. ? covata, cucciolata, nidiata. Definizione Treccani

